Il 91enne che vuole dare il suo vaccino alla mamma di un disabile: "Non sono un eroe" (Di domenica 28 febbraio 2021) Massa Carrara, 28 febbraio 2021 - All'età di 91 anni ha deciso senza pensarci due volte di regalare la propria dosa di vaccino ad una donna con un figlio disabile . È una storia di generosità ...

TgrRaiToscana : A #Massa un 91enne si è offerto di cedere la sua dose di vaccino anti-Covid alla madre di un bimbo disabile. La don… - qn_lanazione : Il 91enne che vuole dare il suo vaccino alla mamma di un disabile: 'Non sono un eroe' #Massa #Carrara - filodu2 : @matteosalvinimi Il gesto del 91enne è encomiabile, ma assurgerlo alle cronache come eroe rischia di far sembrare e… - Silviaf85628154 : RT @TgrRaiToscana: A #Massa un 91enne si è offerto di cedere la sua dose di vaccino anti-Covid alla madre di un bimbo disabile. La donna av… - ummiririnenti : @repubblica @volalibera1 Spero che anche al 91enne gli venga comunque fatto la dose di vaccino che gli spetta! Il s… -