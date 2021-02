Iacopo Melio ha vinto | il lungo post dopo la negatività al Covid

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 28 febbraio 2021) E ora si torna al lavoro. È questo il primo pensiero dinegativo al coronavirus:18 giorni del primo ricovero e 27 del secondo, il blogger e influencer che si è battuto asui temi legati alla disabilità e che, grazie a questa sua attività di pubblica utilità, è diventato anche consigliere regionale in Toscana, è uscito dall’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è stato seguito dal personale sanitario. LEGGI ANCHE >spiega a Salvini che l’inclusione per i disabili non è evitare le multenegativo, la notizia su Facebookha scelto Facebook, il social network che maggiormente lo ha aiutato nella sua battaglia per i diritti dei disabili, per annunciare ai ...