I risultati di Serie A, 24ª giornata: il Napoli torna al successo, Benevento ko. La classifica (Di domenica 28 febbraio 2021) I risultati della 24ª giornata del campionato di Serie A hanno regalato alcune emozioni. La sfida tra Torino e Sassuolo è stata rinviata a causa dei casi di Coronavirus che si sono registrati nel club granata. Nello scontro salvezza pareggio tra Spezia e Parma, grandissima prestazione del Bologna che ha avuto la meglio della Lazio. La Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Verona, lo scudetto è sempre più lontano. L'Atalanta si conferma in grandissima forma e vince contro la Sampdoria, tutto facile per l'Inter che ha messo subito le cose in chiaro contro il Genoa, Lukaku ancora una volta in giornata di grazia. Il Cagliari si rilancia in chiave salvezza, blitz contro il Crotone. Ok l'Udinese nel finale. Mertens e Politano trascinano il Napoli contro il ...

