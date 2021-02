I paesi del Golfo si stringono attorno all'assassino Salman: 'Rapporto degli Usa falso e inaccettabile' (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo il Rapporto pubblicato dagli Stati Uniti, che inchioda il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, i paesi del Golfo Persico si sono strette ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo ilpubblicato dagli Stati Uniti, che inchioda il principe ereditario saudita Mohammed binper l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, idelPersico si sono strette ...

Rinaldi_euro : Piano piano stanno diventando tutti “Sovranisti”! ! Con il ritorno del Patto di stabilità “25 Paesi su 27 sotto pro… - amnestyitalia : Nessuno sarà al sicuro finché non lo saranno tutti. Mentre la corsa al vaccino accelera, gli stati del G7 hanno acq… - istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - MassimoGaudina : RT @ED_Lombardia: ??Al via le candidature per #EUSALP?? ??Sei un giovane tra i 18 e i 24 anni? ??Vivi in uno dei paesi alpini? Potresti f… - buonweekend : RT @ValerioMinnella: @mazzettam @cri_sap @massimobordonar D) L'Italia NON può vendere armi a 'paesi illiberali' (illiberali? #MBS è un assa… -