I dolori della Lega del Veneto, tra il caso dei bonus e gli zero sottosegretari. E all’orizzonte riemerge il vecchio dualismo con la Lombardia (Di domenica 28 febbraio 2021) Lega doppiamente dilaniata in Veneto. Per le polemiche e le minacce di severe punizioni seguite alla richiesta della senatrice Sonia Fregolent al Comune di Sernaglia della Battaglia, dove è stata sindaco per dieci anni, di un bonus da 240 euro per i corsi estivi del figlio. Ma anche perché la Liga Veneta è rimasta a zero nelle nomine di viceministri e sottosegretari, nonostante abbia in Regione un peso maggiore di quanto non abbia la Lega per Salvini premier in Lombardia. E così riemerge, anche per bocca di qualche grande vecchio del partito, il dualismo lombardo-Veneto che ha sempre contrassegnato la storia del partito e che oggi viene reincarato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)doppiamente dilaniata in. Per le polemiche e le minacce di severe punizioni seguite alla richiestasenatrice Sonia Fregolent al Comune di SernagliaBattaglia, dove è stata sindaco per dieci anni, di unda 240 euro per i corsi estivi del figlio. Ma anche perché la Liga Veneta è rimasta anelle nomine di viceministri e, nonostante abbia in Regione un peso maggiore di quanto non abbia laper Salvini premier in. E così, anche per bocca di qualche grandedel partito, illombardo-che ha sempre contrassegnato la storia del partito e che oggi viene reincarato nel ...

