I colori delle regioni da lunedì 1 marzo: cosa si può fare e non fare nei territori (Di domenica 28 febbraio 2021) Piemonte, Lombardia e Marche in arancione. Basilicata in rosso. Il Molise chiede (e ottiene) di poter andare nell'area con le restrizioni più rigide. In Campania da lunedì chiuse tutte le scuole Leggi su corriere (Di domenica 28 febbraio 2021) Piemonte, Lombardia e Marche in arancione. Basilicata in rosso. Il Molise chiede (e ottiene) di poter andare nell'area con le restrizioni più rigide. In Campania dachiuse tutte le scuole

you_trend : ? Zona gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre… - pompeii_sites : Il Parco archeologico di Pompei partecipa alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare, con illuminazione a colori d… - LiciaRonzulli : ?????? Non si possono cambiare i colori delle #regioni a ridosso del week end. I lavoratori di tutti i comparti devon… - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: I nuovi colori delle regioni da lunedì 1 marzo: cosa si può fare e non fare nei territori - LucaGue52011811 : RT @ArabellaCadoni: Il governo mi spieghi per quale magico mistero del Cazzo io devo sottostare ai protocolli restrittivi(del cazzo pure qu… -