Huracan | il nuovo virus che spaventa gli utenti | cosa può farti

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 28 febbraio 2021)è unmolto pericoloso che può causare seri danni agli: scopriamoè in grado di fare. Unmolto pericoloso è in vendita sul Dark Web al costo di $ 1.000 al mese, o $ 2.500 all’anno, e si chiama. È un’evoluzione del noto Anubis ed è l’arma di Cybercrime Spa . È stato trovato su un forum di hacker dai ricercatori di Bank Security.è un trojan bancario per dispositivi Android in grado di spiare il proprietario di un determinato smartphone e può visualizzare tutti i dati di accesso che lo stesso inserisce. Una volta inseriti quelli appartenenti al conto corrente, li invia al server di controllo e l’hacker può quindi sottrarre denaro alla vittima. Secondo l’elenco sul ...