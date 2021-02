Horizon Forbidden West uscirà nel 2021 secondo una nuova pubblicità ufficiale di PS5 (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi ultimi giorni, si sono diffuse delle voci di corridoio parecchio insistenti, che vedrebbero Horizon Forbidden West, il tanto atteso sequel di Horizon Zero Dawn, rimandato al 2022, dopo una release promessa per la fine del 2021. Il rumor è partito dallo stesso insider che aveva originalmente svelato con largo anticipo l'arrivo di Horizon su PC, quindi molti l'avevano accettata come news genuina, nonostante i suoi leak, all'infuori dell'esempio citato, fossero quasi sempre sbagliati. In ogni caso, non c'è ragione per preoccuparsi: una recente pubblicità per PlayStation 5, pubblicata su Instagram e diffusa attraverso ads da PlayStationIE, sembrerebbe confermare l'originale periodo di lancio di Horizon Forbidden ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi ultimi giorni, si sono diffuse delle voci di corridoio parecchio insistenti, che vedrebbero, il tanto atteso sequel diZero Dawn, rimandato al 2022, dopo una release promessa per la fine del. Il rumor è partito dallo stesso insider che aveva originalmente svelato con largo anticipo l'arrivo disu PC, quindi molti l'avevano accettata come news genuina, nonostante i suoi leak, all'infuori dell'esempio citato, fossero quasi sempre sbagliati. In ogni caso, non c'è ragione per preoccuparsi: una recenteper PlayStation 5, pubblicata su Instagram e diffusa attraverso ads da PlayStationIE, sembrerebbe confermare l'originale periodo di lancio di...

