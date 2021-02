Hockey prato, A1 femminile 2021: disputati tre incontri della prima giornata, risultati e classifica (Di domenica 28 febbraio 2021) Un campionato molto spezzettato, con il Covid che ovviamente fino ad ora è stato protagonista. Ora però dovrebbe ripartire tutto regolarmente. Si sono disputati oggi tre partite della prima giornata del campionato di Serie A1 femminile di Hockey su prato (ricordiamo che ad ottobre si sono giocate alcune sfide, non seguendo l’ordine dei turni). Vittorie esterne per Lorenzoni ed Argentia, rispettivamente su Ferrini e San Saba, mentre vince in casa il Butterfly. Andiamo a scoprire risultati e classifica. prima giornata HF Butterfly-Pol. Valverde: 2-1 (Tabanera 2 – BUT; D. Mirabella – VAL) Pol. Ferrini-HF Lorenzoni: 0-1 (Savenko) HF Libertas San Saba-HC Argentia: ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Un campionato molto spezzettato, con il Covid che ovviamente fino ad ora è stato protagonista. Ora però dovrebbe ripartire tutto regolarmente. Si sonooggi tre partitedel campionato di Serie A1disu(ricordiamo che ad ottobre si sono giocate alcune sfide, non seguendo l’ordine dei turni). Vittorie esterne per Lorenzoni ed Argentia, rispettivamente su Ferrini e San Saba, mentre vince in casa il Butterfly. Andiamo a scoprireHF Butterfly-Pol. Valverde: 2-1 (Tabanera 2 – BUT; D. Mirabella – VAL) Pol. Ferrini-HF Lorenzoni: 0-1 (Savenko) HF Libertas San Saba-HC Argentia: ...

