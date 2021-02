Highlights e gol Tottenham-Burnley 4-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Tottenham e Burnley, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Gli uomini di Mourinho tornano a sorridere dopo aver incassato due sconfitte di fila per mano di Manchester City e West Ham. Gli Spurs chiudono la pratica del Tottenham Stadium in 31 minuti: Bale, Kane e Lucas Moura indirizzano la contesa rendendo il resto della partita una questione di pura amministrazione. Nel secondo tempo c’è anche tempo per la doppietta personale di Bale. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match. 2-0 3-0 4-0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di. Gli uomini di Mourinho tornano a sorridere dopo aver incassato due sconfitte di fila per mano di Manchester City e West Ham. Gli Spurs chiudono la pratica delStadium in 31 minuti: Bale, Kane e Lucas Moura indirizzano la contesa rendendo il resto della partita una questione di pura amministrazione. Nel secondo tempo c’è anche tempo per la doppietta personale di Bale. Di seguito ilcon le azioni salienti del match. 2-0 3-0 4-0 SportFace.

