Ha vinto Miss Italia a 18 anni, oggi ne ha 31: la riconoscete? [FOTO] (Di domenica 28 febbraio 2021) Ricordate Miss Italia 2007? A vincere la corona della più bella, in quell'edizione, fu la diciottenne Silvia Battisti. Nata a Verona nel 1989, fu stata incoronata da Pippo Baudo trionfando in una serata in cui non mancarono le polemiche. A distanza di anni ecco come la ritroviamo. Condotta da Mike Buongiorno e Loretta Goggi, la 68esima edizione … L'articolo Ha vinto Miss Italia a 18 anni, oggi ne ha 31: la riconoscete? FOTO proviene da Velvet Gossip.

