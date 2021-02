Gullit | “Contento di vedere di nuovo il Milan lassù Mai detto che Ibra fosse vecchio | avevo dubbi sulla tenuta fisica”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ruud, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è raccontato parlando del suoe di quello attuale, comunque forte e competitivo: “I troppi infortuni si sono fatti sentire e la squadra ha perso un po’ di brillantezza. Ma sono già felice diil mioa lottare per il titolo”. Suhimovic: “Chiariamolo subito, non ho maiche Zlatan sia troppo. Semplicemente dopo il suo ultimo brutto infortunio pensavodura tornare al top, inveceè ancora un giocatore meraviglioso. La sua mentalità e la sua etica fanno crescere anche i compagni”. Sul Manchester United, prossima avversaria dei rossoneri in Europa League: “Squadra forte ma con qualche problema ambientale. Solskjaer è ...

"Noi che arrivavano dal calcio italiano, io, Vialli, Di Matteo, abbiamo apprezzato l'... "In questo momento ho deciso di riprendermi un po' di spazio per me e per la mia famiglia e sono...Sulle emozioni provate appena saputo dell' interesse del Milan: 'Ero molto. Mi cercavano ... Sull' essere stato paragonato ae Desailly: "Quando sento il nome dia me fa piacere, ...