Grey's Anatomy 18 ci sarà? Ellen Pompeo: "Stiamo decidendo come chiuderla" (video) (Di domenica 28 febbraio 2021) Fosse per ABC Studios Grey's Anatomy 18 sarebbe cosa certa, ma a quanto pare la decisione sul rinnovo della serie – che coinvolge soprattutto la casa di produzione ShondaLand di Shonda Rhimes e la protagonista Ellen Pompeo – non è stata ancora presa. Ospite di CBS Sunday Morning dal giardino di casa sua, l'interprete di Meredith Grey ha fornito un ulteriore aggiornamento sullo stato dell'arte del rinnovo di Grey's Anatomy 18. Se i suoi colleghi Chandra Wilson, Jesse Williams e Kevin McKidd sono parsi recentemente molto ottimisti sul futuro della serie, la Pompeo semina qualche dubbio. L'attrice, interrogata sull'eventuale conferma di Grey's Anatomy 18 per la prossima stagione televisiva, ha dichiarato che non è stata ancora presa ...

