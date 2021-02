Governo: domani a P.Chigi cerimonia giuramento sottosegretari (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - domani, alle ore 15, si svolgerà a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei sottosegretari di Stato, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) -, alle ore 15, si svolgerà a Palazzoladideidi Stato, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.

Capezzone : È atroce la stupidità di chi cerca, a destra, di alimentare liti e divisioni tra Lega e Fdi. Un minimo di intellige… - borghi_claudio : Sono sicuro che gli altri membri della eccellente squadra di governo della Lega che giureranno domani non me ne vor… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, 26 febbraio 2021, alle ore 12.30 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del gi… - TV7Benevento : Governo: domani a P.Chigi cerimonia giuramento sottosegretari... - barbaraanfossi1 : @LegaSalvini Faccio umilmente notare che da domani di nuovo migliaia di persone non potranno più svolgere il loro l… -