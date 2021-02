Governo al lavoro sul piano vaccinale. Quasi 19mila nuovi positivi, 280 vittime (Di domenica 28 febbraio 2021) L'obiettivo è di raddoppiare la media attuale delle somministrazioni. Si punta all'uso più esteso possibile della prima dose dei vaccini già disponibili. in Italia 18.916 i nuovi contagi a fronte 353. Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 febbraio 2021) L'obiettivo è di raddoppiare la media attuale delle somministrazioni. Si punta all'uso più esteso possibile della prima dose dei vaccini già disponibili. in Italia 18.916 icontagi a fronte 353.

