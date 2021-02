Golf, omaggio a Woods al Wgc Workday di Bradenton: tutti con il completo di Tiger (FOTO) (Di domenica 28 febbraio 2021) omaggio a Tiger Woods dopo il drammatico incidente stradale nei pressi di Los Angeles e la successiva operazione. Durante l’ultimo giro del Wgc Workday a Bradenton, in Florida, i colleghi impegnati sul percorso del Concession Golf Club si sono presentati in maglia rossa e pantaloni neri, la divisa abitualmente indossata dal vincitore di 15 Major in carriera. Tra i campioni che hanno voluto mandare un messaggio a Tiger Woods ci sono Rory McIlroy, Jason Day, Tony Finau, e l’amico Justin Thomas. For Tiger. pic.twitter.com/ppM40Zfc6D — WGC-Workday Championship at The Concession (@WGCWorkday) February 28, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021)dopo il drammatico incidente stradale nei pressi di Los Angeles e la successiva operazione. Durante l’ultimo giro del Wgc, in Florida, i colleghi impegnati sul percorso del ConcessionClub si sono presentati in maglia rossa e pantaloni neri, la divisa abitualmente indossata dal vincitore di 15 Major in carriera. Tra i campioni che hanno voluto mandare un messaggio aci sono Rory McIlroy, Jason Day, Tony Finau, e l’amico Justin Thomas. For. pic.twitter.com/ppM40Zfc6D — WGC-Championship at The Concession (@WGC) February 28, 2021 SportFace.

