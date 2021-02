Golden Globe 2021, ecco come guardare in Italia la cerimonia in onda stanotte (Di domenica 28 febbraio 2021) . La diretta su Sky Atlantic e SkyTG24 Dopo aver annunciato le nomination (leggile qui), stanotte verranno assegnati i Golden Globe 2021 per la tv americana e per il settore cinematografico, in una cerimonia che andrà in onda, negli Stati Uniti, su NBC condotta dalle veterane Amy Poehler e Tina Fey. In Italia la cerimonia andrà in onda in televisione stanotte su Sky Atlantic a partire dalle 00:30, con il pre-show, e all’01:00 di notte su Sky TG24. La cerimonia, come è stato per gli Oscar, sarà un po’ diversa rispetto agli anni passati, le due conduttrici, infatti, non saranno insieme nello studio, ma condurranno la serata da due studi separati e da due città separate: Los Angeles, ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 28 febbraio 2021) . La diretta su Sky Atlantic e SkyTG24 Dopo aver annunciato le nomination (leggile qui),verranno assegnati iper la tv americana e per il settore cinematografico, in unache andrà in, negli Stati Uniti, su NBC condotta dalle veterane Amy Poehler e Tina Fey. Inlaandrà inin televisionesu Sky Atlantic a partire dalle 00:30, con il pre-show, e all’01:00 di notte su Sky TG24. Laè stato per gli Oscar, sarà un po’ diversa rispetto agli anni passati, le due conduttrici, infatti, non saranno insieme nello studio, ma condurranno la serata da due studi separati e da due città separate: Los Angeles, ...

