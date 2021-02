Gli Usa approvano vaccino Johnson and Johnson: basta una sola dose. In Europa, forse a marzo (Di domenica 28 febbraio 2021) E' stato autorizzato dalla Food and Drug Administation degli Stati Uniti il vaccino anti Covid-19 prodotto da Johnson&Johnson. Si tratta del terzo ok da parte delle autorità statunitensi a un vaccino, dopo quelli a Pfizer-BionTech e Moderna. Gli Stati Uniti sono il primo Paese nel quale il vaccino, prodotto dalla multinazionale celebre per i prodotti per l'igiene, sarà utilizzato. Per l'Europa si ipotizza l'autorizzazione nel corso del mese di marzo.A differenza degli altri vaccini attualmente disponibili, quello di Johnson&Johnson prevede la somministrazione di un'unica dose e per essere conservato non necessita di potenti refrigeratori, ma di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) E' stato autorizzato dalla Food and Drug Administation degli Stati Uniti ilanti Covid-19 prodotto da. Si tratta del terzo ok da parte delle autorità statunitensi a un, dopo quelli a Pfizer-BionTech e Moderna. Gli Stati Uniti sono il primo Paese nel quale il, prodotto dalla multinazionale celebre per i prodotti per l'igiene, sarà utilizzato. Per l'si ipotizza l'autorizzazione nel corso del mese di.A differenza degli altri vaccini attualmente disponibili, quello diprevede la somministrazione di un'unicae per essere conservato non necessita di potenti refrigeratori, ma di ...

