GLI EUGENISTI CHE HANNO PIANIFICATO DI SPOPOLARE IL PIANETA 1 2

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Mi chiedo solo come sarebbe essere reincarnato in un animale la cui specie era stata così ridotta di numero da essere in pericolo di estinzione. Quali sarebbero stati i suoi sentimenti verso la specie umana la cui esplosione demografica le aveva negato di esistere da qualche parte…. Devo confessare che sono tentato di chiedere la reincarnazione sotto proviene da Database Italia.