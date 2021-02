Giulia Salemi si difende da una pesante accusa: “C’hai provato con mio marito, importuni gli uomini sposati” (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi ieri sera ha sfidato le 5 ‘temutissime sfere’ di Live Non è la d’Urso. Tra gli sferati c’era anche Caterina Collovati che ha mosso delle accuse choc all’ex gieffina. “Però io ho qualcosa da dirti. Una cosa che mi ha infastidito. Cinque anni fa tu hai fatto un programma di calcio con mio marito. Poi io casualmente ho preso il suo cellulare ho visto dei tuoi messaggi in cui gli scrivevi ‘tesoro, amore’. Lo invitavi a una festa di compleanno… Quando ho sentito Elisabetta Gregoraci che diceva che hai importunato Briatore, ho detto ‘ma allora questa Giulia Salemi ha il vizietto’. Hai il vizio di importunare gli uomini maturi e sposati. Guarda che è una roba orribile, non lo fare mai più di avvicinarti ai maschi sposati, è indegno e non si ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021)ieri sera ha sfidato le 5 ‘temutissime sfere’ di Live Non è la d’Urso. Tra gli sferati c’era anche Caterina Collovati che ha mosso delle accuse choc all’ex gieffina. “Però io ho qualcosa da dirti. Una cosa che mi ha infastidito. Cinque anni fa tu hai fatto un programma di calcio con mio. Poi io casualmente ho preso il suo cellulare ho visto dei tuoi messaggi in cui gli scrivevi ‘tesoro, amore’. Lo invitavi a una festa di compleanno… Quando ho sentito Elisabetta Gregoraci che diceva che hai importunato Briatore, ho detto ‘ma allora questaha il vizietto’. Hai il vizio di importunare glimaturi e. Guarda che è una roba orribile, non lo fare mai più di avvicinarti ai maschi, è indegno e non si ...

