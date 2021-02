Giornata Mondiale delle Malattie rare | Ferrante | “È fondamentale continuare a fare ricerca”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La pandemia da covid-19, purtroppo ancora in atto, non può far dimenticare le innumerevoli altre patologie che affliggono l’umanità. A rammentarle la, che ricorre nella odierna data del 28 febbraio. Si definisce rara una patologia che colpisce meno di cinque persone su diecimila. Lea tutt’oggi identificate sono circa 7/8.000, quasi tutte di origine prettamente genetica. Nel mondo sono circa trecento milioni le persone affette da una simile infermità, di cui venticinque milioni in Europa, quasi due milioni in Italia. “Una malattia rara – rileva il Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio– comporta spesso difficoltà di accesso alle cure, talvolta ...

dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - repubblica : E' la giornata mondiale delle malattie rare. Il testimone: 'Il nostro lockdown è iniziato molti anni fa' di Frances… - vaticannews_it : #28febbraio Nella Giornata mondiale delle #malattierare, #PapaFrancesco al termine dell’Angelus rivolge il suo pens… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #28febbraio Nella Giornata mondiale delle #malattierare, #PapaFrancesco al termine dell’Angelus rivolge il suo pensiero… - PCad19 : RT @ProVitaFamiglia: ??Oggi è la #giornata mondiale delle #malattierare e noi vogliamo ricordare tutte le #persone che stanno soffrendo e ch… -

In occasione dellaMalattie Rare oggi, 28 febbraio, i monumenti più rappresentativi di diverse città italiane saranno illuminati per sollecitare l'opinione pubblica sul tema ...Nellache focalizza l'attenzionesulle malattie rare, Papa Francesco ricorda l'importanza assoluta delle relazioni umane e anche il lavoro fondamentale delle associazioni che ...Scrive l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera 'San Pio' di Benevento: La pandemia da covid-19, purtroppo ancora in atto, non può far dimenticare le innumerevoli altre patologie che affliggono l’uma ...COS’E’ UNA MALATTIA RARA La patologia è rara se colpisce meno di una persona ogni 2000. In Italia la tematica delle malattie rare riguarda oltre 1 milione di famiglie, 30 milioni in Europa e 300 milio ...