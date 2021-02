Gigante maschile Bansko 28 febbraio 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi va in scena il secondo slalom Gigante maschile di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la vittoria di Filip Zubcic nella prima gara del weekend, i gigantisti scendono nuovamente in pista in Bulgaria per la prova che chiude la tappa. SEGUI IL LIVE DELLA GARA SU SPORTFACE La gara è in programma oggi domenica 28 febbraio, con la prima manche alle 10 e la seconda alle ore 13, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021)va in scena il secondo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Dopo la vittoria di Filip Zubcic nella prima gara del weekend, i gigantisti scendono nuovamente in pista in Bulgaria per la prova che chiude la tappa. SEGUI IL LIVE DELLA GARA SU SPORTFACE La gara è in programmadomenica 28, con la prima manche alle 10 e la seconda alle ore 13, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Eurosport_IT : FINISCE FEBBRAIO MA CONTINUANO LE GARE! ?? La domenica di sci ci regala il Gigante maschile a Bansko e il Super-G f… - fenomenogabry : Ora Zubcic fa paura a Pinturault per la coppa di gigante: De Aliprandini, domani chance enorme - neveitaliasport : RT @neveitalia: Ora Zubcic fa paura a Pinturault per la coppa di gigante: De Aliprandini, domani chance enorme #27Febbraio - neveitalia : Ora Zubcic fa paura a Pinturault per la coppa di gigante: De Aliprandini, domani chance enorme #27Febbraio… - sportface2016 : #Sci La start list completa del secondo slalom gigante maschile di #Bansko, in programma domani -