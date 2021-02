Gigante maschile Bansko 28 febbraio 2021 | inarrestabile Faivre De Aliprandini 12°

(Di domenica 28 febbraio 2021)Mathieu. Dopo il secondo posto di ieri, ottiene il suo secondo successo nella Coppa del Mondo chiudendo ildicon il tempo di 2’25”29. Ottima gara dello svizzero Marco Odermatt che, dopo il sesto posto nella prima manche, recupera quattro posizioni chiudendo al secondo posto. Si conferma in terza posizione Alexis Pinturault, a otto decimi dal compagno di squadra. Luca deè ancora il migliore degli azzurri dopo questa seconda manche. Qualche errore di troppo lo ha penalizzato dopo una buona partenza. Ottimo secondo round di Giovanni Borsotti che chiude con il quinto tempo di manche e recupera due posizioni rispetto alla prima. Grande prova anche per Hannes Zingerle, 22esimo, Manfred Moelgg, 23esimo, e Alex Hofer, 26esimo. CLASSIFICA ...

Mathieu Faivre trionfa nel secondo slalomdi Bansko, gara della Coppa del Mondo di sci alpino2020/2021. Il francese sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 2'25"29, precedendo lo svizzero Marco Odermatt (+0"75) e ...Mathieu Faivre ha conquistato lo slalomdi Bansko , valido per la Coppa del Mondo di sci apino, secondo appuntamento consecutivo sulla pista bulgara. Il francese, campione del mondo a Cortina e in testa dopo la prima ...Vittoria di Federica Brignone nel Super G in Val di Fassa. A Lara Gut-Behrami la coppa di specialità. Il resoconto della gara.Il secondo slalom gigante maschile di Bansko si è concluso con il successo di Romain Febvre davanti allo svizzero Marco Odermatt e al connazionale francese Alexis Pinturault. Quest'ultimo, grazie al t ...