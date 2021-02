GF Vip, Samantha De Grenet scoppia a piangere per Rosalinda: “Non voglio vederti delusa” (Di domenica 28 febbraio 2021) Samantha De Grenet consola Rosalinda Cannavò Samantha De Grenet è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 solo due mesi dall’avvio del reality show. Nonostante tutto, la soubrette romana è stata in grado di ambientarsi con gli altri coinquilini e stringere un bel rapporto con alcuni di loro. Una su tutte Rosalinda Cannavò che ultimamente non sta vivendo un bel periodo nel loft di Cinecittà. Prima della sua possibile esclusione dal gioco, la showgirl capitolina ha rassicurato la 28enne messinese quando si è sfogata ancora una volta con lei. Infatti, l’attrice prova una forte delusione nei confronti dell’amica speciale Dayane Mello. A quel punto la De Grenet non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver detto alla compagna d’avventure di aver provato molto ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 febbraio 2021)DeconsolaCannavòDeè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 solo due mesi dall’avvio del reality show. Nonostante tutto, la soubrette romana è stata in grado di ambientarsi con gli altri coinquilini e stringere un bel rapporto con alcuni di loro. Una su tutteCannavò che ultimamente non sta vivendo un bel periodo nel loft di Cinecittà. Prima della sua possibile esclusione dal gioco, la showgirl capitolina ha rassicurato la 28enne messinese quando si è sfogata ancora una volta con lei. Infatti, l’attrice prova una forte delusione nei confronti dell’amica speciale Dayane Mello. A quel punto la Denon è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver detto alla compagna d’avventure di aver provato molto ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che questa sera dovrà abbandonare la Casa è... SAMANTHA! #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP a salvarsi è SAMANTHA! #GFVIP - zazoomblog : Antonella Elia e Samantha De Grenet lite in diretta al GF Vip: “Non ti posso vedere!” (VIDEO) - #Antonella… - supermalaxx : #gfvip “Faccio uscire Stefy e se riesco porto te in finale, tranquilla. Parlo con Marco”, questo quello che avrebbe… - samantha_ARrt : RT @whatareu13: CHI ?? È ?? CHE ?? FA ?? COME ?? UN ?? PORCO ?? Questa notte è la storia del Grande Fratello Vip 5 #tzvip -