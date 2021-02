Gf Vip la finale: ecco le anticipazioni di lunedì 1° marzo 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Al via la finale dopo 5 mesi e mezzo del reality Grande Fratello Vip Domani, lunedì 1º marzo, in prima serata su Canale 5 la finale di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Chi vincerà a finale tra Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli? Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. Già venerdì scorso è stato dato il via al televoto inaugurando l’avvio della finale. Dunque la finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Al via ladopo 5 mesi e mezzo del reality Grande Fratello Vip Domani,1º, in prima serata su Canale 5 ladi “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Chi vincerà atra Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli? Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. Già venerdì scorso è stato dato il via al televoto inaugurando l’avvio della. Dunque laè già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e ...

