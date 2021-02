GF Vip 5 | Massimiliano Morra ha denunciato Rosalinda Cannavò

(Di domenica 28 febbraio 2021)ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere contro. L’attore ha deciso di farlo dopo lo screzio avuto con l’attrice siciliana nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, la semifinale, andata in onda venerdì scorso;è stata eliminata al televoto con Stefania Orlando e in studio ha incontrato l’ex collega, seduto tra gli eliminati. I due hanno avuto un battibecco eha ricordato comeavesse parlato della sua presunta – da lui sempre smentita – omosessualità. Pur ammettendo di aver sbagliato a parlarne, laha spiegato di esserne venuta a conoscenza dalle voci che circolavano nell’ambiente e ha svelato anche che lui stesso gliene aveva parlato. E così, il giorno dopo la ...

Spread the love Tra un po' partirà L'Isola dei famosi che prenderà il posto del Grande fratello. L'isola dei famosi sarà condotto da Ilary Blasi e l'inviato saràRosolini . E' ormai tutto pronto e tra i concorrenti si sa che ci sarà anche Elisa Isoardi che, rimasta orfana di ...... il più strategia ed i più belli: Rosalinda Cannavò non ha risparmiato proprio nessuno ed ha fornito la sua "top" personale sul GF: Il concorrente più falso?Morra . Il più stratega ...Massimiliano dopo essersi pubblicamente difeso in studio ha deciso anche di procedere per vie legali contro Rosalinda! Nel corso della diretta dopo l’eliminazione di Rosalinda Cannavò c’è stato un ...Sulla sua storia Instagram l’attore Massimiliano Morra ha annunciato di aver dato mandato ai suo avvocati contro la collega Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò è uscita dal gioco e ad accoglierla in ...