Georgina Rodriguez e la vita quotidiana con Cristiano Ronaldo: il retroscena inaspettato (Di domenica 28 febbraio 2021) Georgina Rodriguez e il suo rapporto con Cristiano Ronaldo: il retroscena inaspettato per ritagliarsi attimi di normalità. È uno dei calciatori più forti e amati al mondo, ma è anche un uomo straordinario. È quello che racconta Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. La modella argentina, intervistata da Sportweek, ha parlato del suo rapporto con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 febbraio 2021)e il suo rapporto con: ilper ritagliarsi attimi di normalità. È uno dei calciatori più forti e amati al mondo, ma è anche un uomo straordinario. È quello che racconta, compagna di. La modella argentina, intervistata da Sportweek, ha parlato del suo rapporto con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Corriere : Cristiano Ronaldo in ansia, Pepe il gatto suo e di Georgina investito. Adesso sta meglio - orsobiancomiele : N'altra che x mettersi in mostra usa i corpo, grado di intelletto, pari allo zero, va a avurà - zazoomblog : Georgina Rodriguez: “Ronaldo è la mia fonte di ispirazione” - #Georgina #Rodriguez: #“Ronaldo #fonte - QuotidianPost : Georgina Rodriguez: “Ronaldo è la mia fonte di ispirazione” - infoitsport : Georgina Rodriguez e la vita con Ronaldo: “Lui è la mia ispirazione” -