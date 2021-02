Gaudiano, a Sanremo il cantante di “Polvere da Sparo” che si è salvato grazie alla musica (Di domenica 28 febbraio 2021) Gaudiano Gaudiano si definisce «un reduce di guerra salvato dalla musica». E per parlare di questo cantante scelto per Sanremo Giovani 2021 non ci parole più azzeccate. Perché Luca Gaudiano (questo il nome completo) porta sul palco dell’Ariston una canzone scritta dopo la morte del papà. E, proprio la musica, l’ha salvato dal questo dolore profondo. Sanremo 2021: tutti i 26 Big in gara e i finalisti dei Giovani guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 28 febbraio 2021)si definisce «un reduce di guerra». E per parlare di questoscelto perGiovani 2021 non ci parole più azzeccate. Perché Luca(questo il nome completo) porta sul palco dell’Ariston una canzone scritta dopo la morte del papà. E, proprio la, l’hadal questo dolore profondo.2021: tutti i 26 Big in gara e i finalisti dei Giovani guarda le foto ...

