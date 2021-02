Gasperini: “Sono sempre soddisfatto di Ilicic, oggi anche da punta centrale ha fatto la sua parte” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto a Marassi sulla Sampdoria: soddisfatto di Ilicic?“oggi in un contesto difficile è entrato facendo la punta centrale, ha fatto la sua parte. Sono sempre soddisfatto di Ilicic, l’importante è che lui stia bene e abbia una buona condizione. E’ un giocatore importante”. Com’è stato viverla dalla tribuna?“La vivi distante dal campo, vorresti che le indicazioni arrivassero subito ma come ho detto ieri siamo collaudati e i giocatori Sono in grado di mettere il pilota automatico”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto a Marassi sulla Sampdoria:di?“in un contesto difficile è entrato facendo la, hala suadi, l’importante è che lui stia bene e abbia una buona condizione. E’ un giocatore importante”. Com’è stato viverla dalla tribuna?“La vivi distante dal campo, vorresti che le indicazioni arrivassero subito ma come ho detto ieri siamo collaudati e i giocatoriin grado di mettere il pilota automatico”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da ...

ZZiliani : Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina… - junews24com : Ranieri esalta l'Atalanta: «Sono dei campioni, nel finale hanno dilagato» - - tuttoatalanta : Gasperini: 'Sono soddisfatto dell'Atalanta, non solo di Ilicic. Bene Gosens e Maehle' - fpuglioli : @michelaotto1 Non fa niente. Mi scuso ma durante la partita sono fumino. Le offese preconcette a Gasperini non le s… - napolista : Gasperini: «Partite così sono complicate per tutti. L’abbiamo condotta globalmente bene» Il tecnico dell’Atalanta… -