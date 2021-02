Gabrielli supercommissario | vaccini alla Protezione civile per superare il caos Regioni

Ultime Notizie dalla rete : Gabrielli supercommissario

Il Messaggero

E quel costo calmierato, imposto dala dispetto dei «liberisti da divano», può ... lo scorso giugno, paventava il capo della polizia,: per «vaccini, ...E quel costo calmierato, imposto dala dispetto dei «liberisti da divano», può ... lo scorso giugno, paventava il capo della polizia,: per «vaccini, ...Comincia a prendere forma il piano di Mario Draghi per accelerare la campagna dei vaccini. Franco Gabrielli, appena nominato sottosegretario ai Servizi, potrebbe ricevere anche la delega ...Una rivelazione di Benotti in relazione all'affaire sulle mascherine cinesi inguaia il commissario Arcuri e getta ombre sull'ex Premier Conte ...