Fratoianni: 'Renzi imbarazzante sull'omicidio Khashoggi: risponda ai giornalisti non a se stesso' (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha attaccato la sinistra ma non ha attaccato il principe Salman, accusato di essere il mandante dell'assassino del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi. "Ieri Renzi ha ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha attaccato la sinistra ma non ha attaccato il principe Salman, accusato di essere il mandante dell'assassino del giornalista dissidente Jamal, ucciso e fatto a pezzi. "Ieriha ...

fattoquotidiano : Bin Salman, Fratoianni: “Renzi chiarisca i suoi rapporti con il regime saudita. Aveva promesso di farlo dopo la cri… - fattoquotidiano : RENZI IN ARABIA SAUDITA / PARLA FRATOIANNI “Matteo zitto su Riyad: incalzarlo è un dovere” [L'INTERVISTA] - LaskaJuventus : RT @globalistIT: - SI_sinistra : RT @globalistIT: - BimbiMeb : RT @Tiziana99296006: Caro Frantoianni perchè non ci parli di questo invece che di Renzi e l’ Arabia ? O è per far dimenticare questo che p… -