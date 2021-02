FOTO – Osimhen eletto miglior attaccante e giocatore nigeriano dell’anno: ringrazia sui social (Di domenica 28 febbraio 2021) Osimhen eletto miglior attaccante e giocatore nigeriano dell'anno, felice per aver ricevuto l'ambito doppio premio, ringrazia tutti tramite i canali social L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 febbraio 2021)dell'anno, felice per aver ricevuto l'ambito doppio premio,tutti tramite i canaliL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : FOTO - OSIMHEN MIGLIOR ATTACCANTE DI NIGERIA, VICTOR RINGRAZIA #Osimhen #premiato #migliorattaccante #Nigeria… - SeEarn : FOTO - OSIMHEN MIGLIOR ATTACCANTE DI NIGERIA, VICTOR RINGRAZIA #Osimhen #premiato #migliorattaccante #Nigeria… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Osimhen ringrazia per il premio ricevuto ai Ballers Awards - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Osimhen ringrazia per il premio ricevuto ai Ballers Awards - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Osimhen ringrazia per il premio ricevuto ai Ballers Awards -