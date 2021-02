Formula 1 | incassi 2020 | perdite record in una stagione sofferta

(Di domenica 28 febbraio 2021) Si tinge di rosso (non Ferrari) la chiusura degliottenuti dalla1 durante ladel. Purtroppo questo disastro era stato preannunciato dalla pandemia globale che ha causato lo slittamento o cancellazione di un GP dopo l’altro – assistendo ad un vero effetto domino – oltre che allo svolgimento di eventi a porte chiuse. La1, che nel 2019 aveva fatturato 2 miliardi di dollari, non era stata altrettanto abbondante nei ricavi. I soli $17 milioni di attivo, si sono trasformati in una perdita operativa dadi $386 milioni a fine. Ecco cosa è cambiato considerevolmente nel. Perditadegliin1 nelSono stati ...

... tanto che nel 2019 gli incassi per i diritti dei promoter rappresentava il 30 per cento del totale mentre nel 2020 ha raggiunto il 12 per cento degli incassi. Le TV hanno salvato il bilancio, ... La Formula 1 chiude il 2020 con perdite per 386 milioni di dollari: è il risultato di un anno difficilissimo, con condizioni che in parte si replicheranno nel 2021 ... I numeri pubblicati da Liberty Media configurano un anno nero per la Formula 1: la perdita operativa è di 318 milioni di euro ...