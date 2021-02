Formazioni ufficiali Sheffield United-Liverpool | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Dopo quattro sconfitte consecutive gli uomini di Klopp sono chiamati a reagire. Una sfida contro il fanalino di coda della classifica sembra essere l’ideale, ma in questa stagione i reds non possono sottovalutare nessun impegno. Fischio d’inizio alle ore 20.15 di domenica 28 febbraio, queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.