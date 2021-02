Focolaio Covid | altra gara a rischio | scelta a sorpresa della Lega

SkyTG24 : Covid, focolaio in casa di riposo a Terracina: 13 casi - fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - CronacheMc : Urbisaglia - Superato il focolaio, venerdì è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer. La seconda è pre… - gastu290574 : @Falso_Nueve_IT @OfficialSSLazio Ok ha detto una castroneria. Volevo capire perché ti auguri un focolaio covid per… - infoitsport : Torino, focolaio Covid: nessun nuovo positivo. Oggi la decisione sul match con la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Agenzia ANSA

... ha passato l'asiatica, l'influenza di Hong Kong, la russa, la suina e il- 19". Le ha prese ... Lo sapeva che in questo momento c'è un nuovodi Ebola in Congo?". Il "processo" a Ilaria ...... 'Già nella serata di ieri mi sono messo in contatto con la direzione dell'Istituto Maugeri per avere informazioni e dettagli sui degenti risultati positivi ale soprattutto su come sarebbe ...Nonostante i numerosi casi di Covid in casa granata, la partita in programma martedì prossimo dovrebbe giocarsi ...Vaccino: sono state somministrate complessivamente 385.603 dosi; sul totale, 136.961 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.