Fiorentina, Prandelli difende Milenkovic: 'E' il primo a esser dispiaciuto' (Di domenica 28 febbraio 2021) UDINE - Mastica amaro Cesare Prandelli : la sua Fiorentina è uscita beffata dalla Dacia Arena, sconfitta dall' Udinese dopo una gara poco piacevole. Queste le parole dell'allenatore a Sky: "Match ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) UDINE - Mastica amaro Cesare: la suaè uscita beffata dalla Dacia Arena, sconfitta dall' Udinese dopo una gara poco piacevole. Queste le parole dell'allenatore a Sky: "Match ...

zazoomblog : Fiorentina Prandelli: «Errore di Milenkovic? Non mi devo sfogare» - #Fiorentina #Prandelli: #«Errore - unodikapalle : Io Prandelli non lo voglio più vedere. Per me dopo lo scempio odierno nemmeno con il biglietto potrebbe rivedere la Fiorentina! - FabioDonzelli : RT @ilbonaiuti: Che schifo di fiorentina. Vlahovic zero assoluto Biraghi non è azzeccata una, anzi, una si, quando è uscito dal campo al 94… - sportli26181512 : Fiorentina, #Prandelli difende Milenkovic: 'E' il primo a esser dispiaciuto': Il tecnico viola dopo il ko di Udine:… - ClaudioMasini7 : @PietroLazze @424BasilStreet Io ancora non capisco che merito avesse maturato Iachini, dato che il suo compito era… -