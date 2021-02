Fiorentina da sbadiglio. Ora trema

(Di domenica 28 febbraio 2021) Finisce con un grande, un po' come era iniziata la non partita Udinese -. Unico sussulto, il gol sul groppone preso negli ultimi minuti dai viola. Calo di tensione? Ma quale ...

... 4 a 2 a Firenze, 3 a 1 a Torino con l'Inter di Stramaccioni, 2 a 1 dalla Fiorentina (Coppa Italia),... nel calcio globale bisogna allargare i confini e il risultato con lo sbadiglio non basta più. ...Firenze, 28 febbraio 2021 - Finisce con un grande sbadiglio, un po' come era iniziata la non partita Udinese-Fiorentina. Unico sussulto, il gol sul groppone preso negli ultimi minuti dai viola. Calo d ...UDINESE-FIORENTINA 1-0 86' Nestorovski UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina N. (90' De Maio), De Paul, Walace, Makengo (70' Arslan), Stryger Larsen; Llorente (77' Braaf), Nestorov ...