Finale America's Cup rinviata a dopo il 10 Marzo (Di domenica 28 febbraio 2021) Causa Covid-19 e livello lockdown a 3 imposto dal governo Neozelandese. Il calendario della Finale dell'America's Cup è stato stravolto a causa dell'emergenza Covid-19 ad Auckland. Non ci sarà attività sportiva in diretta al livello 3. Al livello 2, lo sport può andare avanti 2 ma senza folla. Questo è il recente comunicato stampa diffuso da America's Cup Events (ACE) : "Alla luce delle ultime restrizioni messe in atto dal Governo per i prossimi sette giorni, ACE ha posticipato il primo fine settimane di regate previsto per sabato 6 e domenica 7 Marzo. Lo scopo di questa decisione è quello di fornire certezza nella pianificazione del prossimo weekend per tutte le parti interessate all'evento". Per questo motivo le regate previste sono state rinviate e l'Evento, durante questo periodo, non sarà aperto al pubblico.

