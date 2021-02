Fidanzata Pierpaolo Spollon: “Quell’evento è stato deleterio per la mia vita” (Di domenica 28 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Fidanzata di Pierpaolo Spollon chi è? Scopriamolo insieme. Un evento ha cambiato le sorti della sua vita privata. Cos’è successo? Pierpaolo Spollon è un noto attore italiano, conosciuto per la sua interpretazione nelle fiction Rai come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Doc – Nelle tue mani”. Ricordiamo inoltre il suo ruolo all’interno della serie Leggi su youmovies (Di domenica 28 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ladichi è? Scopriamolo insieme. Un evento ha cambiato le sorti della suaprivata. Cos’è successo?è un noto attore italiano, conosciuto per la sua interpretazione nelle fiction Rai come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Doc – Nelle tue mani”. Ricordiamo inoltre il suo ruolo all’interno della serie

interistadoc_ : RT @pensacheculo_: Lungi da me il difendere Gloria, ma è ora di dare anche le colpe a Pierpaolo perché le cose si fanno in due, e se lui co… - ketty57213396 : RT @pensacheculo_: Lungi da me il difendere Gloria, ma è ora di dare anche le colpe a Pierpaolo perché le cose si fanno in due, e se lui co… - creazyandsweet : RT @pensacheculo_: Lungi da me il difendere Gloria, ma è ora di dare anche le colpe a Pierpaolo perché le cose si fanno in due, e se lui co… - robertafatta1 : Pierpaolo tutto felice,non vede l'ora finalmente da domani rivedra' il figlio e potra' stare un po' solo in intimit… - messysohappy : RT @pensacheculo_: Lungi da me il difendere Gloria, ma è ora di dare anche le colpe a Pierpaolo perché le cose si fanno in due, e se lui co… -