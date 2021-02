Festival di Sanremo 2021, la notizia all’improvviso a pochi giorni dall’inizio (Di domenica 28 febbraio 2021) na ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco lontano dal teatro Ariston. Lo rivela l’agenzia Ansa. Entrambi sono stati messi in isolamento. Finora sono sei le persone risultate positive agli stretti controlli previsti dal protocollo Rai. Oltre alla ballerina e al tecnico di Radio Rai, nei giorni scorso ci sono stati anche un musicista dell'orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina di giorni fa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani). Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare. In campo sono state messe regole severissime per evitare il rischio di contagio durante ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) na ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco lontano dal teatro Ariston. Lo rivela l’agenzia Ansa. Entrambi sono stati messi in isolamento. Finora sono sei le persone risultate positive agli stretti controlli previsti dal protocollo Rai. Oltre alla ballerina e al tecnico di Radio Rai, neiscorso ci sono stati anche un musicista dell'orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina difa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani). Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare. In campo sono state messe regole severissime per evitare il rischio di contagio durante ...

