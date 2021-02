Ferrari e la sua storia nel WEC: dagli anni ‘50 a Le Mans ‘66 e oltre (Di domenica 28 febbraio 2021) Non solo in Formula 1, ma la storia della Ferrari nel motorsport ha radici profonde anche nel WEC. Il noto marchio fondato da Enzo Ferrari ha annunciato il suo ritorno nella categoria massima del WEC (LMH) a partire dal 2023. Ciò significa che la Rossa tornerà ai vertici del motorsport di durata dopo ben 50 anni di assenza. Nel 1973 infatti il Cavallino Rampante disputava la sua ultima stagione completa nel World Sportscar Championship, limitandosi negli anni seguenti a qualche sporadica apparizione. Si chiudeva così un periodo di grandi trionfi. Ferrari e la sua storia nel WEC, dagli albori agli anni ’60 Per parlare dei successi di Ferrari nella storia del WEC dobbiamo iniziare dal principio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Non solo in Formula 1, ma ladellanel motorsport ha radici profonde anche nel WEC. Il noto marchio fondato da Enzoha annunciato il suo ritorno nella categoria massima del WEC (LMH) a partire dal 2023. Ciò significa che la Rossa tornerà ai vertici del motorsport di durata dopo ben 50di assenza. Nel 1973 infatti il Cavallino Rampante disputava la sua ultima stagione completa nel World Sportscar Championship, limitandosi negliseguenti a qualche sporadica apparizione. Si chiudeva così un periodo di grandi trionfi.e la suanel WEC,albori agli’60 Per parlare dei successi dinelladel WEC dobbiamo iniziare dal principio. ...

