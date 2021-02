Fedez, Chiara Ferragni "disturba" Leone mentre guarda l'iPad, lui s'infuria. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?» (Di domenica 28 febbraio 2021) Chiara Ferragni "disturba" Leone mentre guarda l'iPad, lui s'infuria. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Che fa?». L'imprenditrice digitale ha condiviso... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021)l', lui s'. Ladel: «Che fa?». L'imprenditrice digitale ha condiviso...

annatuuf : @paoloangeloRF Che Fedez andrebbe da Chiara e lascerebbe Sanremo - FutureNYorker : @martixx16 @Fedez @francescacheeks @aiellomusic @Gi0Evan @Gaia_Gozzi @Random__Solo E qui che confido in Chiara ?????? - martixx16 : @FutureNYorker @Fedez @francescacheeks @aiellomusic @Gi0Evan @Gaia_Gozzi @Random__Solo Se chiara ferragni partorisce fedez abbandona - _rossodellerose : secondo me la figlia di chiara e fedez si chiama aurora non so perché aiuto - abcdeced : Beh se sei figlio di Fedez e Chiara Ferragni secondo me non hai problemi a condividere il compleanno, ne possono fa… -