Federica Brignone vince il superg di Passo San Pellegrino (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del mondo sulle nevi italiane di Passo San Pellegrino. Per la sciatrice azzurra quella odierna è la vittoria numero 16 in carriera, la prima in questa stagione, la quarta di sempre in superg. Brignone ha preceduto le svizzere Lara Gut-Behrami, campionessa mondiale in carica della specialità e oggi staccata di 59 centesimi dall'azzurra (cosa che le ha permesso di conquistare la coppa del mondo di specialità), e Corinne Suter, terza a 72 centesimi e anche lei grande protagonista ai recenti Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Brignone, 30 anni, carabiniera valdostana di La Salle, è tornata al successo in Coppa a distanza di un anno. L'ultimo sigillo era stato quello del 23 febbraio 2020 a Crans Montana in Svizzera. Molto buono il risultato della ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI -Brignone ha vinto iligante di Coppa del mondo sulle nevi italiane diSan. Per la sciatrice azzurra quella odierna è la vittoria numero 16 in carriera, la prima in questa stagione, la quarta di sempre in. Brignone ha preceduto le svizzere Lara Gut-Behrami, campionessa mondiale in carica della specialità e oggi staccata di 59 centesimi dall'azzurra (cosa che le ha permesso di conquistare la coppa del mondo di specialità), e Corinne Suter, terza a 72 centesimi e anche lei grande protagonista ai recenti Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Brignone, 30 anni, carabiniera valdostana di La Salle, è tornata al successo in Coppa a distanza di un anno. L'ultimo sigillo era stato quello del 23 febbraio 2020 a Crans Montana in Svizzera. Molto buono il risultato della ...

Sci: Brignone,record Compagnoni? Ho ancora tanto da dare "Aver raggiunto Deborah Compagnoni a 16 successi in Coppa del Mondo è un bel traguardo, ma non l'ultimo: ho voglia ancora di fare, i miei sogni sono ancora tanti". Federica Brignone vince il SuperG di Cdm in Val di Fassa, e quel che la rende felice non è tanto il primato di successi, quanto essersi messa alle spalle la delusione di Cortina. "A prescindere dal ...

