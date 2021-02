Fda autorizza l’uso in emergenza del vaccino monodose di Johnson&Johnson (Di domenica 28 febbraio 2021) La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l’uso in emergenza del vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson. Il presidente Joe Biden, salutando con entusiasmo il terzo farmaco approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, invita gli americani a “non abbassare la guardia”: “Questa è una fantastica notizia, nonché uno sviluppo incoraggiante nei nostri sforzi per porre fine alla crisi. Non è il momento, non possiamo pensare che oramai la vittoria contro il virus sia inevitabile”. La Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco, il terzo a ricevere l’ok negli Usa dopo Pfizer-BioNTech e Moderna. Al Paese dovrebbero essere fornite 100 milioni di dosi entro la fine di giugno: il siero ha dimostrato di avere nella sperimentazione clinica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) La Food and Drug Administration statunitense hatoindelanti-Coviddella Johnson&Johnson. Il presidente Joe Biden, salutando con entusiasmo il terzo farmaco approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, invita gli americani a “non abbassare la guardia”: “Questa è una fantastica notizia, nonché uno sviluppo incoraggiante nei nostri sforzi per porre fine alla crisi. Non è il momento, non possiamo pensare che oramai la vittoria contro il virus sia inevitabile”. La Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco, il terzo a ricevere l’ok negli Usa dopo Pfizer-BioNTech e Moderna. Al Paese dovrebbero essere fornite 100 milioni di dosi entro la fine di giugno: il siero ha dimostrato di avere nella sperimentazione clinica ...

