FANTACALCIO – Napoli-Benevento: gol di Politano o Di Lorenzo o autogol Letizia? (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli trova il gol del raddoppio. Nel match contro il Benevento, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gennaro Gattuso vanno in gol grazie ad un bel cross di Insigne che trova Di Lorenzo dall’altra parte: un flipper incredibile e la palla finisce in rete con il tocco anche di Letizia e poi quello di Politano con la spalla. Al momento, per gli amici del FANTACALCIO, il gol è stato assegnato a Di Lorenzo ma occhio ad eventuali cambi in corsa. AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – IL GOL E’ STATO ASSEGNATO A MATTEO Politano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Iltrova il gol del raddoppio. Nel match contro il, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gennaro Gattuso vanno in gol grazie ad un bel cross di Insigne che trova Didall’altra parte: un flipper incredibile e la palla finisce in rete con il tocco anche die poi quello dicon la spalla. Al momento, per gli amici del, il gol è stato assegnato a Dima occhio ad eventuali cambi in corsa. AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – IL GOL E’ STATO ASSEGNATO A MATTEO. SportFace.

