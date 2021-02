Famiglia trovata dalla Guardia Costiera mentre era in campeggio su una scogliera a rischio frana: immagini da brivido (Di domenica 28 febbraio 2021) Una Famiglia di due adulti e un bambino è stata colta mentre stava trascorrendo una vacanza in una tenda da campeggio posizionata pericolosamente su una scogliera in rovina soggetta a frane, a Cleveland Way, sulla costa del North Yorkshire in Inghilterra. Gli scatti aerei pubblicati sulla pagina Facebook dalla Guardia Costiera di Staithes rivelano quanto vicino al bordo della scogliera la Famiglia abbia deciso di trascorrere una notte lontana da casa in isolamento, riferisce Teeside Live. Dopo aver ricevuto alcune chiamate, che allertavano della situazione in corso, la Guardia Costiera di Staithes è intervenuta, dichiarando: “Le chiamate che abbiamo ricevuto oggi ci hanno indotto ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 febbraio 2021) Unadi due adulti e un bambino è stata coltastava trascorrendo una vacanza in una tenda daposizionata pericolosamente su unain rovina soggetta a frane, a Cleveland Way, sulla costa del North Yorkshire in Inghilterra. Gli scatti aerei pubblicati sulla pagina Facebookdi Staithes rivelano quanto vicino al bordo dellalaabbia deciso di trascorrere una notte lontana da casa in isolamento, riferisce Teeside Live. Dopo aver ricevuto alcune chiamate, che allertavano della situazione in corso, ladi Staithes è intervenuta, dichiarando: “Le chiamate che abbiamo ricevuto oggi ci hanno indotto ad ...

