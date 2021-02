Facebook ha lanciato la sua versione di TikTok: l'app Bars (Di domenica 28 febbraio 2021) Si concentra sul rap ma assomiglia molto alla concorrenza: un po' come era successo con le stories di Snapchat Si concentra sul rap ma assomiglia molto alla concorrenza Leggi su it.mashable (Di domenica 28 febbraio 2021) Si concentra sul rap ma assomiglia molto alla concorrenza: un po' come era successo con le stories di Snapchat Si concentra sul rap ma assomiglia molto alla concorrenza

MashableItalia : Facebook ha lanciato la sua versione di TikTok: l'app #Bars - LiberoTes : RT @LegaSalvini: #Siri: Servizio del Tg2 sull'incontro tenuto in Senato, insieme a Matteo Salvini, riguardo i devastanti effetti collateral… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: #Siri: Servizio del Tg2 sull'incontro tenuto in Senato, insieme a Matteo Salvini, riguardo i devastanti effetti collateral… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: #Siri: Servizio del Tg2 sull'incontro tenuto in Senato, insieme a Matteo Salvini, riguardo i devastanti effetti collateral… - moriggi : RT @Lega_Senato: #Siri: Servizio del Tg2 sull'incontro tenuto in Senato, insieme a Matteo Salvini, riguardo i devastanti effetti collateral… -