F1, Gene Haas attacca la Mercedes: “Ha ucciso lo spettacolo del Circus” (Di domenica 28 febbraio 2021) L’inizio del Mondiale 2021 di F1 è sempre più vicino. Il 28 marzo si comincerà in Bahrain, sul tracciato di Sakhir, e la domanda che ci si pone praticamente dal 2014 è la seguente: sarà possibile battere la Mercedes? Di fatto, nell’era che tutti definiscono dei motori ibridi, la Stella a tre punte ha letteralmente dominato la scena, conquistando titoli iridati a ripetizione e consentendo al britannico Lewis Hamilton di entrare di diritto nella storia del Motorsport. Un’egemonia che, a detta di molti, è in antitesi con l’interesse che dovrebbe suscitare questa categoria. In sostanza, successi troppo scontati e superiorità imbarazzante, garantita anche da un peso politico rilevante della scuderia anglo-tedesca. Legate a questo discorso le recenti esternazioni di Gene Haas, fondatore dell’omonima scuderia che corre nel ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) L’inizio del Mondiale 2021 di F1 è sempre più vicino. Il 28 marzo si comincerà in Bahrain, sul tracciato di Sakhir, e la domanda che ci si pone praticamente dal 2014 è la seguente: sarà possibile battere la? Di fatto, nell’era che tutti definiscono dei motori ibridi, la Stella a tre punte ha letteralmente dominato la scena, conquistando titoli iridati a ripetizione e consentendo al britannico Lewis Hamilton di entrare di diritto nella storia del Motorsport. Un’egemonia che, a detta di molti, è in antitesi con l’interesse che dovrebbe suscitare questa categoria. In sostanza, successi troppo scontati e superiorità imbarazzante, garantita anche da un peso politico rilevante della scuderia anglo-tedesca. Legate a questo discorso le recenti esternazioni di, fondatore dell’omonima scuderia che corre nel ...

