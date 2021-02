Esplosione su una nave israeliana: il mistero che agita il Golfo (Di domenica 28 febbraio 2021) Una nuova misteriosa Esplosione incendia le acque del Golfo Persico e i rapporti tra Iran e Israele. Nei giorni scorsi, un cargo battente bandiera delle Bahamas ma di proprietà dell’israeliano Rami Unger, la Mv Helios Ray, è stato colpito da una strana deflagrazione mentre si trovava nelle acque bollenti del Golfo dell’Oman. La stessa area, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 28 febbraio 2021) Una nuova misteriosaincendia le acque delPersico e i rapporti tra Iran e Israele. Nei giorni scorsi, un cargo battente bandiera delle Bahamas ma di proprietà dell’israeliano Rami Unger, la Mv Helios Ray, è stato colpito da una strana deflagrazione mentre si trovava nelle acque bollenti deldell’Oman. La stessa area, InsideOver.

