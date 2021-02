Esame abilitazione avvocato | Cartabia pronta a rivoluzionare tutto | cosa cambia

(Di domenica 28 febbraio 2021) A causa dell’emergenza Coronavirus quest’anno le modalità di svolgimento dell’dialla professione dipotrebbero essere riviste e modificate. Il piano della nuova ministra della Giustizia Martasarebbe quello di procedere con l’approvazione di un apposito decreto legge che sospenda la prova orale e permetta a tutti i candidati di partecipare comunque all’, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e senza dover fare i conti con ulteriori rinvii.lavora al prossimo decreto legge per evitare rinvio Considerando il numero di persone che quest’anno dovranno sostenere l’dialla professione forense, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Esame abilitazione

"Bene che la ministra della Giustizia, Cartabia, si sia messa subito al lavoro sul tema dell'dialla professione di avvocato, e stia valutando l'annullamento delle tradizionali tre prove scritte previste per il 13, 14, 15 aprile prossimi, andando verso una sola prova, ..."Bene che la Ministra della Giustizia, Cartabia, si sia messa subito al lavoro sul tema dell'dialla professione di avvocato, e stia valutando l'annullamento delle tradizionali tre ...Si sta ragionando su un decreto legge che preveda la soppressione, per la prima volta, della prova scritta di avvocato ...Esame abilitazione avvocato, Cartabia lavora al prossimo decreto legge per evitare rinvio: la ministra pronta a sospendere la prova scritta e a introdurre due prove orali.